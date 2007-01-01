В деревне Кривское несовершеннолетний мотоциклист пострадал в аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 14 июня, в 19 часов 52 минуты в деревне Кривское Боровского района. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в полиции.

— 25-летний водитель машины при повороте налево не пропустил мотоцикл, который ехал прямо по встречной полосе. Удар пришёлся на 14-летнего мотоциклиста. Его госпитализировали, сейчас ему оказывают помощь, - пояснили в ведомстве.

Отца подростка, которому принадлежит мотоцикл, привлекли к административной ответственности.