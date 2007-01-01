В Малоярославце отремонтируют памятник-часовню и братские могилы воинов 1812 года

В Малоярославце начинают готовить к ремонту памятник-часовню.

Фото: управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Также приведут в порядок три братские могилы русских воинов, павших в сражении за город. Об этом 15 июня сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Калужской области.

Все объекты находятся в сквере 1812 года и на прилегающих территориях. Они имеют федеральное значение и связаны с событиями Отечественной войны 1812 года.

Жестокие бои с армией Наполеона шли здесь 12 октября 1812 года. В 1860 году уроженец этих мест и участник тех событий майор В. М. Максимов решил выполнить данный им обет — построить часовню в память о павших товарищах.

До революции здание находилось в ведении Малоярославецкого Николо-Черноостровского монастыря. Сегодня внутри часовни работает музей 1812 года. Его тоже ждут изменения.