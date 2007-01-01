В Боровском районе арестовали скутер мужчины за пьяную езду

В четверг, 11 июня, прокуратура Боровского района сообщила о наложении ареста на скутер 35-летнего местного жителя.

По данным ведомства, его обвиняют в пьяной езде.

— В апреле пьяный мужчина ехал на своём скутере по Боровскому району. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, - пояснили в прокуратуре.

Суд арестовал его скутер.