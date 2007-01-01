В Боровском районе арестовали скутер мужчины за пьяную езду
В четверг, 11 июня, прокуратура Боровского района сообщила о наложении ареста на скутер 35-летнего местного жителя.
По данным ведомства, его обвиняют в пьяной езде.
— В апреле пьяный мужчина ехал на своём скутере по Боровскому району. Его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Ранее его привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, - пояснили в прокуратуре.
Суд арестовал его скутер.
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