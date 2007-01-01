В Боровске восстановят «Дом с лавками» на месте снесённой типографии
Это здание было объектом культурного наследия регионального значения. В 2017 году его снесли, и на этом месте построили типографию.
Прошло 9 лет и вот эксперты разработали научно-проектную документацию на воссоздание утраченного памятника. Об этом 9 июня сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия.
Документы уже получили положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Теперь у проекта зелёный свет.
В управлении поблагодарили всех, кто боролся за это решение:
- Долгие годы градозащитники, историки, краеведы и просто неравнодушные калужане боролись за это решение. Огромное спасибо каждому, кто все эти девять лет не оставался в стороне, писал обращения, привлекал внимание и верил в победу.
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