Библиотека «Старый город» в Обнинске продолжит работу
На встречу с администрацией и депутатами собрались и молодёжь, и люди почтенного возраста. Все они хотели обсудить судьбу учреждения, которое оказалось под угрозой закрытия.
По итогам встречи приняли решение: не принимать поспешных действий в отношении библиотеки. Собравшиеся были возмущены тем, что три года назад неизвестно кем и по чьему указанию была сделана так называемая строительная экспертиза — всего по нескольким фотографиям. Тогда сделали вывод, что здание библиотеки аварийное.
Решили собрать рабочую группу с участием специалистов администрации, общественников, представителями самого учреждения. Провести новую экспертизу здания с применением новейших методов обследования. Когда станет понятен масштаб проблемы, планируют выйти на областную субсидию для составления проектно-сметной документации, а потом — и в федеральную программу на ремонт. Всю работу обещают вести открыто, с освещением в СМИ.
Мэр Обнинска Стефан Перевалов позвонил из Питера, где находился на ПМЭФ-2026, и пообещал содействие.
Сотрудники библиотеки написали в своём аккаунте:
- Библиотека «Старый город» остаётся сегодня на своём месте. Мы работаем в прежнем режиме, обслуживаем посетителей и рады всем, кто зайдёт к нам «на огонёк».
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