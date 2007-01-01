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Обнинск

В Обнинске закрывают старейшую библиотеку

Евгения Родионова
04.06, 17:26
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В среду, 3 июня, жительница Обнинска рассказала о проблеме с библиотекой.

По её словам, библиотеку закрывают.

— Жители Обнинска просили отремонтировать старейшую библиотеку в старом городе, где проводились мероприятия для пожилых и школьников, - пишет о проблеме горожанка. - Прекрасный директор сохраняла книжный фонд, облагораживала помещение и территорию вокруг! Местная администрация не слышала многолетние просьбы жителей, а теперь библиотеку закрывают!

— К сожалению, здание библиотеки требует серьёзного ремонта, - комментирует ситуацию администрация города Обнинска. - Чтобы понять, как сохранить работу учреждения, 5 июня состоится встреча с читателями библиотеки. Дальнейшее решение будет принято с учётом мнения жителей.

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