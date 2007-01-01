В Обнинске отключат холодную воду

В связи с аварийными работами на водопроводной линии в субботу, 6 июня с 9:00 до окончания работ (ориентировочно, до 17:00) не будет холодной воды по адресам:

ул. Аксенова, 8, 12, 14;

ул. Курчатова, 44а, 44б, 44в, 46а, 46б, 46в, 48а, 48б, 48в;

ул. Энгельса, 3.

В понедельник, 8 июня с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды на пр. Маркса, 87, 87а, 88, 88а, 89, 90.