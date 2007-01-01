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Обнинск

В Обнинске отключат холодную воду

Дмитрий Ивьев
05.06, 17:02
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В связи с аварийными работами на водопроводной линии в субботу, 6 июня с 9:00 до окончания работ (ориентировочно, до 17:00) не будет холодной воды по адресам:

  • ул. Аксенова, 8, 12, 14;
  • ул. Курчатова, 44а, 44б, 44в, 46а, 46б, 46в, 48а, 48б, 48в;
  • ул. Энгельса, 3.

В понедельник, 8 июня с 9:00 до 17:00 не будет холодной воды на пр. Маркса, 87, 87а, 88, 88а, 89, 90.

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