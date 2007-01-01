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Обнинск

В Обнинске ремонтируют теплосети

Дмитрий Ивьев
05.06, 14:45
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В городе продолжается аварийный ремонт теплосетей. Коммунальщики работают на участках, где во время гидравлических испытаний произошли повреждения труб.

- В частности, работаем у Парковой, 5, 6, Комсомольской, 38а, Курчатова, 29, Ленина, 79, 85, 132 и по другим адресам, - рассказали 5 июня в филиале РИР.

Также восстанавливают газоны и тротуары на тех участках, где весной проводили аварийный ремонт водопроводных сетей.

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