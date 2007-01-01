Обнинцы сыграют в Кубке России по пляжному волейболу

4 июня в Зеленоградске стартуют игры основного этапа, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».

Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев только готовятся к стартовым играм, а еще один обнинский спортсмен Кирилл Ельников уже вступил в борьбу.

Кирилл и Дмитрий Ермаков, который совсем недавно победил на Российско-Китайских играх, успешно прошли квалификацию.