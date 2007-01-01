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Обнинск

Обнинцы сыграют в Кубке России по пляжному волейболу

Дмитрий Ивьев
04.06, 09:45
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4 июня в Зеленоградске стартуют игры основного этапа, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».

Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев только готовятся к стартовым играм, а еще один обнинский спортсмен Кирилл Ельников уже вступил в борьбу.

Кирилл и Дмитрий Ермаков, который совсем недавно победил на Российско-Китайских играх, успешно прошли квалификацию.

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