Обнинцы сыграют в Кубке России по пляжному волейболу
4 июня в Зеленоградске стартуют игры основного этапа, сообщили в волейбольном клубе «Обнинск».
Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев только готовятся к стартовым играм, а еще один обнинский спортсмен Кирилл Ельников уже вступил в борьбу.
Кирилл и Дмитрий Ермаков, который совсем недавно победил на Российско-Китайских играх, успешно прошли квалификацию.
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