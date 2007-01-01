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Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой

Дмитрий Ивьев
03.06, 16:07
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Аварийные ремонтные работы запланированы на 4-5 июня, сообщили в филиале РИР.

В четверг с 9.00 до окончания работ горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по адресам:

  • ул. Курчатова, 29, 31, 33, 35,
  • не будет работать горячее водоснабжение по адресу Курчатова, 35/1.

В пятницу с 9:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам:

  • ул. Курчатова, 29, 31, 33, 35;
  • не будет работать горячее водоснабжение по адресу Курчатова, 35/1.

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