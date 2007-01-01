Жителей Обнинска предупредили о проблемах с горячей водой
Аварийные ремонтные работы запланированы на 4-5 июня, сообщили в филиале РИР.
В четверг с 9.00 до окончания работ горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по адресам:
- ул. Курчатова, 29, 31, 33, 35,
- не будет работать горячее водоснабжение по адресу Курчатова, 35/1.
В пятницу с 9:00 до окончания работ горячая вода будет поступать по подающему трубопроводу по адресам:
- ул. Курчатова, 29, 31, 33, 35;
- не будет работать горячее водоснабжение по адресу Курчатова, 35/1.
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