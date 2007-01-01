+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске у молодого водителя забрали машину за повторную пьяную езду
Обнинск

В Боровске у молодого водителя забрали машину за повторную пьяную езду

Евгения Родионова
01.06, 13:23
0 368
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 1 июня, прокуратура Боровского района сообщила о вынесении приговора в отношении 23-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ехал на своей машине по улице Калужской в Боровске. Его остановили сотрудники ГАИ, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое правонарушение.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также его лишили водительских прав на два года и конфисковали автомобиль.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
боровск
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImpYU3NwbWFFTTgxK2V6RFdZbVVjOWc9PSIsInZhbHVlIjoib0xmQlpYSUIzQkNCUE92QnVPSHhnM2gwYmxNNG0wM3pBR2cxbmFPSXllZTl6WkVwOEZUWmhZaUFjdnVmQ2IvNkJkeHlQOE5yYUYzdGN0cEdiMTBMSk40YUswM2FyZk5WelFieUszZEtPU2FJRE1JemMzd2ZCZVJyWHoxcS9EL3FGSEErZ3FQWTVxTUowZ0pMYk9LSVhJUWdqSDFEVFE0Mjk2TlovUXFwYzcwRWZudEx3aFRucmh1RU1Ld3o4b2laOXJ3UW9haG9PNStrdkcwZVJ6SVFpK3hOV09NcE8xWkw0OFRobCtHVSs5RjdxMXY2VTE2VThyRlhwYzRuMkFzSVU5elNocWYraC92aEpOWEtBSCtWN3pLQkZqWENYVGFJK2UrM0diY0I5WUtKK2JrcVBWTVM1alVybXhEVjlwUHBXcU1EbzRZZVB2by93MDFLdXNEZC80REN1S09TTVRWMHBVNldhbk1CVE5RY09YOFFNR3BENjVNelRxWjZ3YlhObnB0bEhWT1JEeFBqdXhvT3M2dWV2MUJpa0Q5SzBGdE9IcEd1c2orRlR5UGJ6c2pQeVpZdy9hZm03dXRVaXlGRCIsIm1hYyI6IjE2ODA0NTkwMDc4YWMyN2NhNzdhZTYxMWNmMTNjMWQwZTIyNzY0NDE0Yjk2ZDlhMzBjZDEzZTJjYTMwNzcyYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJlNDlVdy9kLzZjdEdqR2h1ZDNKZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiRkFldkdkZEZkNXFUZzAxUVhFTlN4WkUxL0MwVHpLaHc2Qk9zYmtKdk9GYVJtcWZZeUN1a0JiRDFiOWszRnNXckhlR3UzMDZKU1VWSUI1OXFyeDIzMGtYMGhHTlpBc2ppSFBxWVRzbUE2eWNpd1MvbjdnakF4WWpsWGthRnRyZ2pFT2tTUlpxN3FVZElQVGN0WVpnWXloWEdoditXTlcrSnBTUzgwbHNyVVEzUm53K2xkNS8xQUpiUGJDWm5TUmc2VGhwVjU1d1JUTG0wbG94cGJDS2FvL2g3UzFtWGdZN0ptY2E2OHpYcTlScHFzRk5yU29VZzQ1eDhUSk1qc0VaOTZmd2UvcEJOdCtqMFpQd3d2QlNIMWNGb0ZSM2xBcXF1ZTMrdXdKRC9hSW9MR3R5UnRScUhsQjRCc3E2VWtqVTR3dHR3L1ZJYVZyRGNEMURFalIrZS9GdmlBRTBWMG4ya3pXNkUrY0tUWnJZa2ZFdzZmSUU1cU42RVRCQmpHT1l2RmlZNkw0TEd5SnNqQlcrekovUTVHYytNSktsODBjaThZdjMzQWtzN3RmOU8zbkRZMlBwNXVheDhZUWpOZ3VkLzF1bjQ5dlZnQ1BrYllKMm85UXA5NVZtOG5iQjQ0RnZCOEpEQ1RQQ1pvOWpKUFQ3TGFscUY1ZThPa2l6NFczYk1wR0FrZ0xTNVdPYmk4YWo0Z2c2emtqNjRaV1hUdXBrclpGV3ZFMHgvK1pXZWJhZkRBMTVDbThTZmZiVWhteUxqUWVUYnJNVVBpZlJIdVA1R25YNVJtUDhINk1ZWHB1cGpyVXRLYVdHVCszWkdvTU5rUHkvK2J0WVROcG5rUmMwTSIsIm1hYyI6IjQ0Mzk4NWY5MTdkZTVkYjNkYTcwZWRmZTBlNmY2YjU4ZDdjMmRhMGVhNjIwNmE3NDFkMmNmMzA4ZDFmMzA2MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+