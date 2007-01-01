В Боровске у молодого водителя забрали машину за повторную пьяную езду

В понедельник, 1 июня, прокуратура Боровского района сообщила о вынесении приговора в отношении 23-летнего местного жителя.

По данным ведомства, он признан виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— В марте молодой человек в состоянии алкогольного опьянения ехал на своей машине по улице Калужской в Боровске. Его остановили сотрудники ГАИ, - уточнили в прокуратуре.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за такое правонарушение.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также его лишили водительских прав на два года и конфисковали автомобиль.