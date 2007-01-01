В Балабаново отключились электричество и вода
На улицах Дзержинского и Ворошилова вечером 29 мая произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщили в местной администрации.
Энергетики работают на месте для выяснения и устранения причины.
- Точное время восстановления электроснабжения неизвестно, - прокомментировали в администрации города. - В связи с отсутствием электропитания возможны перебои в работе насосной станции, что может привести к временному отключению холодного водоснабжения.
