Обнинские волейболистки проиграли на этапе чемпионата России

Тула принимает второй этап турнира по пляжному волейболу.

В соревнованиях участвовали две пары молодых спортсменок волейбольного клуба «Обнинск».

Дарья Гордеева и Вероника Бондарь уступили в упорном матче первого раунда квалификации.

Волейболистки из Обнинска Серафима Медведева и Екатерина Федотова были в шаге от попадания в основную сетку, но проиграли в трехсетовом поединке второго раунда квалификации, рассказали 29 мая в ВК «Обнинск».