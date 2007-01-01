+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Обнинские волейболистки проиграли на этапе чемпионата России
Обнинск

Обнинские волейболистки проиграли на этапе чемпионата России

Дмитрий Ивьев
29.05, 13:55
0 247
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Тула принимает второй этап турнира по пляжному волейболу.

В соревнованиях участвовали две пары молодых спортсменок волейбольного клуба «Обнинск».

Дарья Гордеева и Вероника Бондарь уступили в упорном матче первого раунда квалификации.

Волейболистки из Обнинска Серафима Медведева и Екатерина Федотова были в шаге от попадания в основную сетку, но проиграли в трехсетовом поединке второго раунда квалификации, рассказали 29 мая в ВК «Обнинск».

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNSNmNHcjMyYzQzcHd0djRQRFlTblE9PSIsInZhbHVlIjoiaTVIYUdvVnpSa21nQjA4VkJMUWRaeHlpOG9mQzZqb1lJdFg5OE1qR2tlYTg0WTY1SG05UDZLZWhJNTc3MWttVktHKzFMcEpWbktyVk1SYVpoSmF2cnlEVVFJUHBEVE92dEJYNVNWNmhLVVB1dnVZK3hIaTAvdDRXUEIzckNDMS92ZTJUOVBXcFhRc05sMytNU1N4Q1NaQjZKVy9oS3p5OU5mZUpOK0R4NFBsZ0Q1T21tTzlZalk0TkRJWG9pZGJSYm1UY2E1dVRweGVnV3dRY3dXZWNPemNyU28rT2N1TjU3NjJiQXJMUFY3NHFDTGlFUFYzazFBZ1Y0NldXb3V1ZmdFUHpCaEVBdGJ4T3crTDZmWGlJbFdxZDhocGNHQlN3cmZpOHdUc3orOUVmeXhtZXBOL21aOE8yMDgwWCtWYXUyMWxDRmNkUllJaGNTc25vTmZBVlBCTS9GUU1xalhSbm04WVU1OFp6OXpGNTAzcnltdmV4UTlPekxhU05RcEhiMmZrK1p5SnJadXRvUXVWV3Y5WVdEV25hL2JBeWNxaWxrdFczSmQwRU5GQTFaTE5Zb0F3Uy9MZHpLVVFUeENndSIsIm1hYyI6IjA5N2QzNzVhMWIyYjE3NzQzMjEyNTg1NThjZmZiNzQxZWZiMmIyMzU0NjQ2MWE3NjRmYTEyMjVkOTE0NGNkZTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjluZEw0a3dLRlV0bnZFMUl3MWhKTGc9PSIsInZhbHVlIjoibE1tb05LcVNaODNQbkozU2xIaGw3VUhBbmZ5aDBXa09tZUpXcmpOWVJBZ0trZU9wMDhQOEpGbnJXazFuNlo3R0Y4VXhYNGtCanVpNFdaemNhcUREUkpTclVYZGFIRUJzUk9KL2JFNTdGdmp0VlhrbEdnREU5dnNqQTNiTi9XTm5udi9NYjVkeGUrZFpkTys5aXNLcEREY0FYSEdpQ0p3L3RKQW1VZU1WME40UitVTnByWDNZVEU5VWdDSktOMlJsVUJWblFUWUg3WnovcWxRQXdpWU81aDE5bHlXSFFMQ0ZmaUZ3T1paaWJqOWVLTDUvdjlvSmlaZ0ZXYUdBaVN0T2w0TjVqUmRvOTN6V1crcVVtVTdLU1M1VHdSc0ZsT3BNTVBjU1hsdWF5WkxVMVE5MUNJcVhaWTA0NFp0cFFRNmtVR01yYTUyZWZ6ZkgvbHA1elpIcVg0Ny80bjJrMXFpNDFvZ0hoQXp5TkMvWFFJOGw1SXhYWmdxSzRkdDBZUW5xOGNCamlIQjlOMXREZHNPQTRBWDhJNWk1cjN3aWw1S3czblBucTlQRE01ODRLRHlzaElIaEk5RW0yUWhnQ0dBY1JXU1Fzc2tlMzNUU2hVblp2aS8wNjl0TGV6SUw0bTFBQ0pnS3VSWWc1ZUU2a1FocE82UW5Cb3k4YzdJNmxHQ05oU09VY2FGNWVsR3RQWDNwMUZFb2cwM3Uwc0dkSHhnNGpFWkNGS1JUemp4RnhHVHZGR3lsOHIyZFJpaGgyTzhXTW9URjdvdER4L1BaSU9ZSU95b1ZDdFBsTUNaUjBuNnFDVGhhRnhQMm5RVlJrQnMrM0FtTW4xdDZ3V1BSRzlmYyIsIm1hYyI6IjFlYzk4MzAyN2U1YmNiZmQ4YjdkNjA5MDI2YWI2NjA1Mjk4ZmQ2OWI0M2JhNzFhNzM3YWE3Yzc2NjZhNTAxOGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+