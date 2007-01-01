Обнинские волейболистки проиграли на этапе чемпионата России
Тула принимает второй этап турнира по пляжному волейболу.
В соревнованиях участвовали две пары молодых спортсменок волейбольного клуба «Обнинск».
Дарья Гордеева и Вероника Бондарь уступили в упорном матче первого раунда квалификации.
Волейболистки из Обнинска Серафима Медведева и Екатерина Федотова были в шаге от попадания в основную сетку, но проиграли в трехсетовом поединке второго раунда квалификации, рассказали 29 мая в ВК «Обнинск».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь