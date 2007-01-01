Жители Обнинска останутся без горячей воды 1 июня

Филиал РИР сообщил о ремонтных работах, которые запланированы на ближайший понедельник.

Магистральную трубу теплосети будут приводить в порядок на Курчатова, 1 с 9:00.

До окончания ремонтных работ горячая вода будет поступать по обратному трубопроводу по адресам:

ул. Жукова, 10, 6;

ул. Королёва, 1, 3, 5, 7;

ул. Красных Зорь, 31;

ул. Курчатова, 21, 23, 19а, 20, 16, 18а, 19, 17, 15, 13, 11, 26, 28, 28а, 30;

ул. Ляшенко, 2, 4, 6, 6а, 6б, 8, 8а;

ул. Мира, 14, 16, 18, 18а, 20, 17, 17а, 17б, 19, 15;

ул. Победы, 16, 12, 24.

Не будет горячей воды:

ул. Курчатова, 20а, 22, 24, 24а, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 26а, 26б, 26в.