+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске предупредили об изменении маршрутов автобусов из-за обрушения моста
Новость дня Обнинск

В Обнинске предупредили об изменении маршрутов автобусов из-за обрушения моста

Как мы уже сообщали, на Киевском шоссе 29 мая в районе АЗС случилось ЧП.
Ольга Володина
29.05, 09:08
0 894
Фото/видео: Обнинский городской транспорт.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный мост. Последствия могут затронуть и общественный транспорт.

В Обнинском городском транспорте сообщили:

- Движение на данном участке могут частично ограничить. Это неизбежно скажется на движении автобусов № 6, № 8 и № 10А, Б, В и времени их прибытия.

Очевидцы утверждают, что у большегруза был поднят кузов. Именно он зацепил конструкцию и обрушил её на дорогу.

Водителям и пассажирам автобусов рекомендуют следить за объявлениями и закладывать дополнительное время на поездку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие. дтп дтп обнинск общественный транспорт транспорт
Лента настроения
7 оценили
57%
0%
0%
0%
29%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpaenBmOHUrK0xWV3ZiQ3dmaXEwZ2c9PSIsInZhbHVlIjoiRnAxN1VLS1ZBYmcxZzBveUVHQmtmMS9IbFlscHZJNkREVzdvSDlERFpPTHhUbEVVSE1tTzZvQnNDcTdFSHM1MDVCOVovakc1V2hacDhGMWtaTm83SkRJbUtIMzUrN1NjanBtTkZIbm1pbk1EcjRYaUZsNm5lODNSdjRDcjN3MGRzOWJLbVA4NytkSnVrQUZJem9wMUNwejdzdVYxWUdRSk04QlFHblFWbC90UXJTOU5jdDk3SnVhNEtkUlpYTjUrTy8rRTdmUDlhRjZlV3VER25GUGNmWGIzZlRFRVFiVU4yZXVrd2Jmb3dFYnNRdXNYd1NqZllKZG1rRnpvVDJoQlZIZTVvV3F0VHJaVTg2aVVjeStsajI3c2FXcEdLSmhobzcvSkdDTzJqMnNMTkU3NC8rSUFXa21tU05iZkNZTGhBNmNPV3BTWnc2SFBzZEl0a0FEdmNhTk5hVVU4WS9oWFlZR3JYVEt4aHZqNTNMdTRuYUVQT3I2VXVFMU1xRDQweDFVZXpxOENoa00yaFgwL1R4VFNTWnR6eTRFNXZvVXpqRE9vaVRwbCtXWVZUSnZpTTNxL1RzUjhoMmx0aElSRyIsIm1hYyI6IjRkYzU2NmFjNGZjZDM2NTJmNGViZmMzNWZjYTNjNDIwZTAzMGMyZDliZDE4YWYzYzIyNGE4ZTFlNzUyNmVmMjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVqMTVPNGtaMWtuSlQxS0ZFVzV6TFE9PSIsInZhbHVlIjoieGovL2RPeTlwVnVlWU9jSlNUQW1JYWptY0d2ZlJCMGtYUUFhY2MyMU1YUmUxV0E5UGhiSk9XM0dCWHV4SkdiSmlaMms3V1c0VGNQQ2FRZ1hkMm00c1lXZWxSZzJPSUhWd0F5NVBUK2VkSCs4VTRkV2NoR0d5Zk43SGVaYTh6ZTl5TDBNR25hNU5WM2wyNERCaGJQRzl6a0lxbkF3UjI2c2FIL3hFUzBRZG1rQlNCdWhteko4UGl4WlFzaG9SYURwYnpxeHgyVkZ2UWtpbzcrejhKYzdJRFVwK1ZWa1pqUk93RXRqdFM4VTJIL2NuQTByOVdjUTZvL2wyMzJtMllhWENuVmQ5dWpwL1pGOENPQ3ZhdjJjeUJ5MUpiZ2p0QUJLYmlsQm1MN3dwWnhzRzA3bUlPL0dlWnhsRzNhREJ2eG9JekdXZEs5d0RHZjF1dkVmRDlWOUhRMnVJWFFqNlJYdlVhdHhseGI4d0wyRmJiN2tpREFncldEa0NhYm9VWG1kUGdLSEpkV2Z5Ti94bUl1M2h6MndReER2czlpcmJjWXFScXBOYXVUYkNlUWRFSE9ObmtQazdmb3RRVjBibU1PcDN2bHhac1ZnSUw5ZE0wQk5sTmh0cGU0Yml6Tkcwa3lsbHFNcVVOWjVoZVorZTZDek1TS3YzYy8yMWJ0UkJ4TnZLOVFtSjM5OVI4a0xHbEhoUXNaVExJK2pOdWxwZThXME5CdXpqT0k2TjRCNUxtYmhzandjdWlWQWpxM3Zab2Rscm56M2lnZGxIa2JIMW5MWUZoU0I3V3FrMzVVSUtvWkdVWFloeC80Z1QwNmVBcWg4VndmbzUvWUprN0poMkdBWiIsIm1hYyI6ImRhNjI4ZjMzOTIyODQxZGI4YmI3NWFlZjUwMzAxZDM5YWM1MzFmNWMwOTk4ZDk5NTJlYmM5NzdlYTgwOWRhMGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+