В Обнинске предупредили об изменении маршрутов автобусов из-за обрушения моста
Как мы уже сообщали, на Киевском шоссе 29 мая в районе АЗС случилось ЧП.
Грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный мост. Последствия могут затронуть и общественный транспорт.
В Обнинском городском транспорте сообщили:
- Движение на данном участке могут частично ограничить. Это неизбежно скажется на движении автобусов № 6, № 8 и № 10А, Б, В и времени их прибытия.
Очевидцы утверждают, что у большегруза был поднят кузов. Именно он зацепил конструкцию и обрушил её на дорогу.
Водителям и пассажирам автобусов рекомендуют следить за объявлениями и закладывать дополнительное время на поездку.
