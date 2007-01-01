В Обнинске предупредили об изменении маршрутов автобусов из-за обрушения моста

Как мы уже сообщали, на Киевском шоссе 29 мая в районе АЗС случилось ЧП.

Фото/видео: Обнинский городской транспорт.

Грузовик с поднятым кузовом снёс пешеходный мост. Последствия могут затронуть и общественный транспорт.

В Обнинском городском транспорте сообщили:

- Движение на данном участке могут частично ограничить. Это неизбежно скажется на движении автобусов № 6, № 8 и № 10А, Б, В и времени их прибытия.

Очевидцы утверждают, что у большегруза был поднят кузов. Именно он зацепил конструкцию и обрушил её на дорогу.

Водителям и пассажирам автобусов рекомендуют следить за объявлениями и закладывать дополнительное время на поездку.