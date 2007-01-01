Под Обнинском грузовик снес пешеходный мост и перекрыл трассу М-3
В Калужской области 29 мая произошло серьёзное ДТП
На 103-м километре трассы М-3 «Украина» грузовик с поднятым кузовом зацепил пешеходный мост и обрушил его на дорогу.
Инцидент случился в районе Обнинска. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть, перекрыв движение.
Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка. Затор в обе стороны превышает семь километров. Непросто проехать и по Варшавскому шоссе.
Когда удастся расчистить дорогу и восстановить движение, пока не сообщается.
