Под Обнинском грузовик снес пешеходный мост и перекрыл трассу М-3

В Калужской области 29 мая произошло серьёзное ДТП

На 103-м километре трассы М-3 «Украина» грузовик с поднятым кузовом зацепил пешеходный мост и обрушил его на дорогу.

Инцидент случился в районе Обнинска. Конструкция рухнула прямо на проезжую часть, перекрыв движение.

Сейчас на трассе образовалась многокилометровая пробка. Затор в обе стороны превышает семь километров. Непросто проехать и по Варшавскому шоссе.

Когда удастся расчистить дорогу и восстановить движение, пока не сообщается.