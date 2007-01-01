Обнинские баскетболисты стали серебряными призёрами «Оранжевого атома»

С 25 по 26 мая в Смоленске проходил финал Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 госкорпорации «Росатом» «Оранжевый атом» – Школьная лига.

Калужскую область представили воспитанники ДЮБК «Обнинск»: Максим Петлинов, Максим Назаров и Гордей Челышев.

В возрастной категории «Юниоры до 17 лет» команда завоевала «серебро», сообщили 28 мая в администрации города.