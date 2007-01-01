В Обнинске снизится напор воды
Ремонтные работы запланированы на стальном водоводе Вашутинского водозабора до 29 мая, сообщили в филиале РИР.
- Изменение режима в этот период может сопровождаться временным повышением показателей мутности и снижением давления в часы максимального водопотребления в отдельных районах города и ЖСК «Соседи», - говорится в комментарии коммунальщиков.
Информацию также подтвердили в администрации города.
