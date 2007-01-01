В Обнинске начали капитальный ремонт в Доме культуры

В этом году там приведут в порядок крышу, витражи, служебный вход и установят тепловую завесу.

Работами занимается подрядчик, который ранее ремонтировал Салон бракосочетания. Он же будет работать на втором этапе Наукоградских маршрутов.

- Крышу планируем завершить до августа, - рассказал 27 мая глава города Стефан Перевалов. - Служебный вход и тепловую завесу - осенью. В следующем году обновим помещения малого зала и фойе. Установим новые системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации и вентиляции.