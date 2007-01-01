В Обнинске рассказали, когда вернут горячую воду

Дмитрий Ивьев
27.05, 15:54
Ход гидравлических испытаний теплосетей в среду, 27 мая, прокомментировали в филиале РИР.

Дома, подключенные к участкам сетей, где нет порывов, управляющие компании уже подключают к горячему водоснабжению.

Ниже приведен список объектов, в которых на 15:30 27 мая сохраняются ограничения.

Без горячего водоснабжения:

  • ул. Жолио-Кюри, 5 (гостиница) – до 28.05 подключат по временной схеме по одной трубе, ориентировочно до 12.06 восстановят ГВС;
  • ул. Курчатова, 5 (офисы) – до 28.05 подключат по временной схеме по одной трубе, ориентировочно до 12.06 восстановят ГВС;
  • ул. Курчатова, 32 («Кристалл») – ремонт проведут после 29.05, точный срок ремонта опубликуют позднее;
  • пр. Ленина, 72 (старый универмаг) – порыв устраняет собственник здания.

Без циркуляции ГВС по подаче:

  • ул. Горького, 72 – ремонт проведут после 29.05;
  • ул. Курчатова, 20а (суд), 22, 22а, 24, 24а (д/с), 26а, 26б (почта), 26в (УСЗН) – ремонт проведут после 29.05;
  • пр. Ленина, 74б (нач. школа), 75 (мед. техникум), 79, 81, 83, 83а, 85 (медгородок) – до 08.06;
  • ул. Любого, 2 – ремонт проведут после 29.05;
  • ул. Шацкого, 1 (стадион), 1 (мотоклуб), 5 (офис) – ремонт проведут после 29.05.

Без циркуляции ГВС по обратке:

  • ул. Белкинская, 3 - до 08.06;
  • ул. Жолио-Кюри, 4 (д/с) - до 08.06;
  • ул. Кончаловского, 3 (школа) – до 29.05;
    пр. Ленина, 60, 62 - до 08.06;
  • пр. Ленина, 87 (ОВД) - до 25.06;
  • пр. Ленина 96, 98 – ремонт проведут после 29.05;
  • пр. Ленина, 128 (музей), 130, 132, 134 – до 08.06;
  • пр. Маркса, 8, 20 (со стороны Маркса, 8) – ремонт проведут после 29.05;
  • пр. Маркса, 73, 73а, 77 – до 08.06;
  • ул. Осипенко, 10 (офис) – до 29.05;
  • ул. Парковая, 2, 4, 6, 8 – ремонт проведут после 29.05;
  • ул. Победы, 11, 29 (Офис) - до 08.06;
  • Треугольная пл., 1 (со стороны ул. Курчатова), 3, 6 - до 08.06.

