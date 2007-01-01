В Обнинске перекладывают водопровод
Работы ведутся на участке между Аксенова, 14 и Курчатова, 40. Об этом в понедельник, 25 мая, рассказали в филиале РИР.
Там переложат 140 метров водопровода.
- Часть работ ведем методом горизонтального направленного бурения, часть – открытым способом, - пояснили коммунальщики. - В июне проведем замену сетей, а в конце июня - июле – восстановление объектов благоустройства.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь