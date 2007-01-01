В Обнинске полиция попросила помощи с поиском 14-летней девочки
Ранее волонтеры «ЛизАлерт Калуга» сообщали, что Алла Доброскокина пропала 21 мая.
Поиски подростка продолжаются до сих пор.
В понедельник полиция сообщила, что весь личный состав ориентирован на поиски школьницы.
Её рост – 160 сантиметров. Была в черных кофте, юбке и кроссовках.
Любой информацией о пропавшей можно поделиться по телефонам 112, 8 (48431) 5-49-02; 2-64-11, 102 или 88007005452.
