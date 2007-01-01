Жителям Обнинска вернули воду
Днём в пятницу, 22 мая, филиал РИР сообщил о завершении ремонтных работ.
- Завершили аварийные ремонтные работы на водопроводе в районе Аксенова, 14, - говорится в официальном комментарии. - Водоснабжение потребителей осуществляется в нормальном режиме.
Утром в этот день коммунальщики сообщали, что без воды остались дома на трех улицах.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь