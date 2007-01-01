В Обнинске рассказали, кому пока не вернут горячую воду
В городе продолжаются гидравлические испытания. Во время проверок РИР выявляет порывы на теплосетях. Бригады их устраняют.
Как сообщил 22 мая глава города Стефан Перевалов, на 13:00 без горячего водоснабжения следующие дома:
- ул. Жолио‑Кюри, 4, 5
- ул. Калужская, 4
- ул. Королева, 21, 23, 25, 27, 29, 31
- ул. Курчатова, 5, 6, 8а, 8б, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 32
- пр. Ленина, 60, 62, 71, 72, 75, 92
- пр. Маркса, 20, 32, 34, 36, 38
- Пионерский пр., 10
- ул. Победы, 11, 15, 19, 21, 23, 29
- Треугольная пл., 1 (со стороны ул. Курчатова), 3, 6
- ул. Шацкого, 1, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 20.
А по следующим адресам вода подается по временной схеме. Температура может быть ниже:
- ул. Жукова, 6, 10
- ул. Кончаловского, 3
- ул. Красных Зорь, 31
- ул. Курчатова, 11, 13, 15, 16, 17, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26а, 26б, 26в
- пр. Ленина, 75, 83, 83а, 85 (медгородок), 128, 130, 132, 134, 202, 204
- пр. Маркса, 4, 20 (со стороны Маркса, 8)
- ул. Мира, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20
- ул. Осипенко, 10
- Пионерский пр., 6, 12
- ул. Победы, 12, 16, 24
- ул. Белкинская, 3, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25
- ул. Гагарина, 2, 6, 8, 12, 20
- пр. Ленина, 87
- пр. Маркса, 51, 53, 73, 73а, 77, 118, 120, 122, 124
- ул. Энгельса, 24, 26.
По остальным адресам управляющим компаниям уже разрешено подключать горячую воду.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь