В Обнинске рассказали, кому пока не вернут горячую воду

Дмитрий Ивьев
21.05, 15:14
В городе продолжаются гидравлические испытания. Во время проверок РИР выявляет порывы на теплосетях. Бригады их устраняют.

Как сообщил 22 мая глава города Стефан Перевалов, на 13:00 без горячего водоснабжения следующие дома:

  • ул. Жолио‑Кюри, 4, 5
  • ул. Калужская, 4
  • ул. Королева, 21, 23, 25, 27, 29, 31
  • ул. Курчатова, 5, 6, 8а, 8б, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 32
  • пр. Ленина, 60, 62, 71, 72, 75, 92
  • пр. Маркса, 20, 32, 34, 36, 38
  • Пионерский пр., 10
  • ул. Победы, 11, 15, 19, 21, 23, 29
  • Треугольная пл., 1 (со стороны ул. Курчатова), 3, 6
  • ул. Шацкого, 1, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 20.

А по следующим адресам вода подается по временной схеме. Температура может быть ниже:

  • ул. Жукова, 6, 10
  • ул. Кончаловского, 3
  • ул. Красных Зорь, 31
  • ул. Курчатова, 11, 13, 15, 16, 17, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26а, 26б, 26в
  • пр. Ленина, 75, 83, 83а, 85 (медгородок), 128, 130, 132, 134, 202, 204
  • пр. Маркса, 4, 20 (со стороны Маркса, 8)
  • ул. Мира, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20
  • ул. Осипенко, 10
  • Пионерский пр., 6, 12
  • ул. Победы, 12, 16, 24
  • ул. Белкинская, 3, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25
  • ул. Гагарина, 2, 6, 8, 12, 20
  • пр. Ленина, 87
  • пр. Маркса, 51, 53, 73, 73а, 77, 118, 120, 122, 124
  • ул. Энгельса, 24, 26.

По остальным адресам управляющим компаниям уже разрешено подключать горячую воду.

