В Обнинске рассказали, кому пока не вернут горячую воду

В городе продолжаются гидравлические испытания. Во время проверок РИР выявляет порывы на теплосетях. Бригады их устраняют.

Как сообщил 22 мая глава города Стефан Перевалов, на 13:00 без горячего водоснабжения следующие дома:

ул. Жолио‑Кюри, 4, 5

ул. Калужская, 4

ул. Королева, 21, 23, 25, 27, 29, 31

ул. Курчатова, 5, 6, 8а, 8б, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 32

пр. Ленина, 60, 62, 71, 72, 75, 92

пр. Маркса, 20, 32, 34, 36, 38

Пионерский пр., 10

ул. Победы, 11, 15, 19, 21, 23, 29

Треугольная пл., 1 (со стороны ул. Курчатова), 3, 6

ул. Шацкого, 1, 5, 5а, 9, 11, 13, 14, 15, 20.

А по следующим адресам вода подается по временной схеме. Температура может быть ниже:

ул. Жукова, 6, 10

ул. Кончаловского, 3

ул. Красных Зорь, 31

ул. Курчатова, 11, 13, 15, 16, 17, 18а, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 26а, 26б, 26в

пр. Ленина, 75, 83, 83а, 85 (медгородок), 128, 130, 132, 134, 202, 204

пр. Маркса, 4, 20 (со стороны Маркса, 8)

ул. Мира, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 20

ул. Осипенко, 10

Пионерский пр., 6, 12

ул. Победы, 12, 16, 24

ул. Белкинская, 3, 17, 19, 21, 23а, 23б, 25

ул. Гагарина, 2, 6, 8, 12, 20

пр. Ленина, 87

пр. Маркса, 51, 53, 73, 73а, 77, 118, 120, 122, 124

ул. Энгельса, 24, 26.

По остальным адресам управляющим компаниям уже разрешено подключать горячую воду.