Обнинские волейболистки вошли в топ-10 на финале первенства России
В Воронеже прошёл финал первенства России по волейболу среди девушек 2012–2013 годов рождения.
В соревнованиях участвовали 16 лучших команд со всей страны.
Калужскую область и Обнинск представила команда СШОР по волейболу Александра Савина 2012 года рождения под руководством тренера Натальи Кузьминой.
Наши спортсменки вошли в десятку лучших команд России и заняли восьмое место, сообщили 19 мая в администрации Обнинска.
