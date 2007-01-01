Обнинские волейболистки вошли в топ-10 на финале первенства России

В Воронеже прошёл финал первенства России по волейболу среди девушек 2012–2013 годов рождения.

В соревнованиях участвовали 16 лучших команд со всей страны.

Калужскую область и Обнинск представила команда СШОР по волейболу Александра Савина 2012 года рождения под руководством тренера Натальи Кузьминой.

Наши спортсменки вошли в десятку лучших команд России и заняли восьмое место, сообщили 19 мая в администрации Обнинска.