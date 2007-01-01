Обнинские спортсмены выиграли медали на Евразийских Играх

В Уфе завершились VIII Евразийские Игры боевых искусств – самое масштабное спортивное событие в мире единоборств.

В соревнованиях приняли участие более 5000 спортсменов из 15 стран и 75 регионов России.

Юные воспитанники спортшколы единоборств «Держава» показали своё мастерство и завоевали медали:

Максим Никишин – 1 место в дисциплине «Без кимоно»

Алексей Бида – 2 место в дисциплине «Без кимоно» и 3 место в дисциплине «В кимоно»

Тренируют их Роман Демин и Михаил Бида, сообщили в администрации Обнинска 18 мая.