Обнинские спортсмены выиграли медали на Евразийских Играх
В Уфе завершились VIII Евразийские Игры боевых искусств – самое масштабное спортивное событие в мире единоборств.
В соревнованиях приняли участие более 5000 спортсменов из 15 стран и 75 регионов России.
Юные воспитанники спортшколы единоборств «Держава» показали своё мастерство и завоевали медали:
- Максим Никишин – 1 место в дисциплине «Без кимоно»
- Алексей Бида – 2 место в дисциплине «Без кимоно» и 3 место в дисциплине «В кимоно»
Тренируют их Роман Демин и Михаил Бида, сообщили в администрации Обнинска 18 мая.
