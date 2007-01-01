Главная Новости Обнинск В Обнинске начали гидравлические испытания теплосетей в основной части города
Обнинск

В Обнинске начали гидравлические испытания теплосетей в основной части города

Дмитрий Ивьев
19.05, 10:09
Они проходят во вторник, 19 мая.

- Если где-то есть дефект — порыв произойдет сейчас, летом под нашим контролем, а не в 20-градусный мороз в январе, - пояснили в филиале РИР. - Сегодня и в ближайшие дни специалисты будут выявлять наиболее изношенные участки теплосетей, и как только они будут установлены, приступят к ремонтным работам.

Жителей Обнинска просят не подходить к траншеям, открытым тепловым камерам, местам земляных работ, не приближаться к местам выхода воды и пара.

