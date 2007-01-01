В Балабаново снизился напор воды

О проблемах с водоснабжением вечером в воскресенье, 17 мая, сообщили в администрации города.

Техническая неисправность возникла на станции обезжелезивания воды в деревне Кочетовка.

Из-за этого наблюдается пониженное давление в системе холодного водоснабжения в городе Балабаново.

Жителям рекомендовали заблаговременно запастись холодной водой.