В Балабаново снизился напор воды
О проблемах с водоснабжением вечером в воскресенье, 17 мая, сообщили в администрации города.
Техническая неисправность возникла на станции обезжелезивания воды в деревне Кочетовка.
Из-за этого наблюдается пониженное давление в системе холодного водоснабжения в городе Балабаново.
Жителям рекомендовали заблаговременно запастись холодной водой.
