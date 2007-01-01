+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
Новость дня Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
18.05, 08:25
0 361
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В понедельник, 18 мая, произошло отключение на сетях электроснабжающей организации на Вашутинском водозаборе, что привело к остановке скважин.

Пока отключенными остаются пять скважин.

- Из-за этого в течение дня 18 мая возможно снижение давления и изменение органолептических свойств (цветность, мутность) холодной воды в отдельных районах города, - прокомментировали в филиале РИР.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBYSGxUWkZhL3lHQ3l4YmhZU2VUb1E9PSIsInZhbHVlIjoiL0ErZGxOeC94T3NBdnoyUFZRTHNOcHl3eTVUNWpQT2pxcFNtUHBsdklHTm93K2VwZjBUZi85N2JiTHFiWnBYc2tvYXdYUGM2Wm55VnZId2sxL01yMlhtc2I0STB0dmxjOWplS1Q3TDZ4TE52WnlXZkZXYlRTRVh3bjJLdzZPdXZmY1ZUTitJdG1HZ1pTR20rN3pPUlI3dmdDTnRnL3NHN21YZmRXRGNvWkxGZ090Y3RBaFllelRHbm5NV0ZIcFhCNEpOWjRPRVRlOFVXMmlRUy8rbDNjYldmb2tIcTlwWTVsYWNjaURmVStPaUtraEtNRk5BK0FVQ04zVUJKQ1lqbGhkakl4eFdPaEd6Qm16ZEM2bjhUZzNtaW5QY2xrZEZnMGM0MjJ3NzJCUUhBVWxOQjVYZWtxaGt2YTJ2bVR4WnVRNG9vamdsRkN5OVQyV1VhUm1UblEwN21seEtpZjBMR3FDVktsSmE0ZFhKWlFQMTA2SGxKZU1DTyt6RDA5aEYzRTZRMEx0d3VLN2FKWittOXZIS1pobXBWb1NTZCt6ZS84cU96QWFKalQ2VDVySUJETk5Za01NTWszUmdLdi9zUiIsIm1hYyI6IjMwNWM2ODk0YTM4NDIxYjk0NTMzOWYwNWQ4Y2ZjODE1NWUzNjJkYzVjZDMwMzNkN2FjODAxOWJlMTcyNWVjYzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IloxM3B4RzBxQllQZEovalFvUzNaOHc9PSIsInZhbHVlIjoiUnlZSjdkRXdZQnpOSXo0Nnh4MzBBSWhzRTNTTUxTeG90K2Y5cERkWExCUFErYlFaeVU1Q09Lak1VL1MzSWtxd0pMOFJtVlk1WFRvMmtaRWluT3I3OE56bEt2QTJ6L0VsUnQwaTVtd204YTNnajlOakVHTEUwU2xSOGNDbW40aFJubWoyWTdIeS9BQ3lZSzJ6dENNU3dtT21UM0VTeVNEUGJhZzV3WHhoR2tmYmRyRzNYUWw0UFRBMWU4RlNRZmp4UnFiRlJHVkFmdDJsWnFtSkRFT3ROSzlTdTZrZzlnNERNNlBmMzdoSXhDVHFpSWdwSEtjSUlpbVJOWUFHc0sxZFN4NUlyZzNMUkdTOVFaSHhiZ0lJeWNkZEJONjhjUFhoTzF6c2hRM0VQbHdQT1g3SlpnWGNjZ0t6azRjZ2NyUDVHUEl1OHRrYldhUUhuai9LSWIyZlZGcFcwRzRLU25vTklsdmd4M3pQMWFZN2pHOHZuVGJOTVNyV1l1VjJWK3JQbGZFNjJrOHVSWWRrVThHbXJqR25NLzN1T3A0MjMxU0pqb2hCeU1wU2V1eEJpc2FqKzl6SVI4WkI3NmFTMVI5UzdMWTNqbkZzRmU5UjlCSGV6dFZuVnMzVi9qanRpUjVMblVlTjBjNEkyNTFudFZ6S0hGRVJwd2xSN200N1BOTVlwa3ROcnJkYmVYcFNjSGZwWkdielRKendXQXRMU1pmRDFHVDlxQkJ5WjRQaTgzS0l3RFVJU1d0VTlYQjY4UjhBTlB5WkxXWlhIMlJ4dkNlZk1tMUpBeUtMTlM0aFMwYzJESFZ1ajRlZzFsL2s1U1NBUm93OVV5MVpZdWRSSm9uSSIsIm1hYyI6ImI1ZTg2MTFjNWE4ODk2ZmZhY2EyNGU1YjI0NjcyMTcwYmJjNzdmNDAzMDllZDMzMDQyNjI5NTg1MjVmMTFmNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+