Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

В понедельник, 18 мая, произошло отключение на сетях электроснабжающей организации на Вашутинском водозаборе, что привело к остановке скважин.

Пока отключенными остаются пять скважин.

- Из-за этого в течение дня 18 мая возможно снижение давления и изменение органолептических свойств (цветность, мутность) холодной воды в отдельных районах города, - прокомментировали в филиале РИР.