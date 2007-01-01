Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
В понедельник, 18 мая, произошло отключение на сетях электроснабжающей организации на Вашутинском водозаборе, что привело к остановке скважин.
Пока отключенными остаются пять скважин.
- Из-за этого в течение дня 18 мая возможно снижение давления и изменение органолептических свойств (цветность, мутность) холодной воды в отдельных районах города, - прокомментировали в филиале РИР.
