Обнинский волейболист проиграл в четвертьфинале Кубка России

Спортсмен волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк завершил свое выступление на втором этапе Кубка России в Волгограде.

Наш игрок в паре с Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа) уступил 16 мая в четвертьфинале Никите Лямину и Алексею Гусеву (ВК «Динамо-ЛО») - 0:2 (16:21, 23:25).

21 мая стартует первый этап чемпионата России в Краснодаре.