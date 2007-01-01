Обнинский волейболист проиграл в четвертьфинале Кубка России
Спортсмен волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк завершил свое выступление на втором этапе Кубка России в Волгограде.
Наш игрок в паре с Дмитрием Ермаковым («Динамо» Анапа) уступил 16 мая в четвертьфинале Никите Лямину и Алексею Гусеву (ВК «Динамо-ЛО») - 0:2 (16:21, 23:25).
21 мая стартует первый этап чемпионата России в Краснодаре.
