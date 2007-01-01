В Обнинске начали возвращать горячую воду в Старом городе
Филиал РИР в пятницу, 15 мая, рассказал о ходе гидравлических испытаний.
- Завершили выявление утечек на теплосетях в Старом городе и устранили практически все выявленные порывы на сетях филиала, - пояснили коммунальщики. - Дали разрешение управляющим компаниям возвращать горячее водоснабжение в дома.
Без циркуляции горячей воды временно находятся три дома: Горького, 60, 62 и 72.
