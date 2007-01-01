Спортсменки из Обнинска выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике

С 11 по 15 мая в Санкт-Петербурге прошёл первый этап Кубка России и Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.

Обнинская команда «Глория кидс» заняла второе место в степ-аэробики среди участниц 7–9 лет.

Команда «Глория Джуниор» была четвертой в степ-аэробике среди спортсменок 14–16 лет.

Тренируют их Елена Дубова, Мария Дубова и Юлия Лосева.