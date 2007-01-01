Спортсменки из Обнинска выиграли медали на соревнованиях по фитнес-аэробике
С 11 по 15 мая в Санкт-Петербурге прошёл первый этап Кубка России и Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике.
Обнинская команда «Глория кидс» заняла второе место в степ-аэробики среди участниц 7–9 лет.
Команда «Глория Джуниор» была четвертой в степ-аэробике среди спортсменок 14–16 лет.
Тренируют их Елена Дубова, Мария Дубова и Юлия Лосева.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь