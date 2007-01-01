Глава Боровского района выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Овчинникова
Как мы уже рассказывали, известный художник скончался 13 мая в возрасте 88 лет.
Свои соболезнования выразил глава района Николай Калиничев. Он отметил, что работы Овчинникова превратили Боровск в пространство, узнаваемое далеко за пределами области.
- Творческий метод Владимира Овчинникова нередко сравнивали с уличным искусством, называя его боровским «Бенкси», однако сам художник всегда сохранял собственный почерк, - рассказал Калиничев.
