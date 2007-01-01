В Боровске умер известный художник Владимир Овчинников

В среду, 13 мая, он скончался на 89 году жизни, сообщили в сообществе любителей истории и туризма, посвященном музею купеческой семьи «Дом Полежаевых» в Боровске.

Овчинников переехал в Калужскую область из Москвы в 1998 году.

В нулевые и десятые годы он прославился своей настенной живописью на улицах Боровска. Среди его работ «Глобус Боровска», «Космический ковчег», «Константин Циолковский», «Гоголь» и другие.