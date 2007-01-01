Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Культура В Боровске умер известный художник Владимир Овчинников
Новость дня Культура

В Боровске умер известный художник Владимир Овчинников

Дмитрий Ивьев
13.05, 15:04
0 153
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В среду, 13 мая, он скончался на 89 году жизни, сообщили в сообществе любителей истории и туризма, посвященном музею купеческой семьи «Дом Полежаевых» в Боровске.

Овчинников переехал в Калужскую область из Москвы в 1998 году.

В нулевые и десятые годы он прославился своей настенной живописью на улицах Боровска. Среди его работ «Глобус Боровска», «Космический ковчег», «Константин Циолковский», «Гоголь» и другие.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
культура
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFYM1VXRVl1SmFlNHBBenorV0VKMnc9PSIsInZhbHVlIjoicDVROXhFVC9acHVTbk9mb3ZaWGM4a29FNGEyWlhvbDdpQ1hud2pRQWhYMVlrWE5ScXJVY1lYZ0NwMXZMVEFoWkZqTTJybWNxK1IyQ0xqSmxhZTV0Q25QRzRwV0JwNTcvYUxJZVJJUlh2WUNmK0E5ekJKRnhrMGhPNmNwZUFweC9PdktjN3BldmFMTklVbEtESDcreUZrcWcrb2oraTJnNWg5MTZleWxpdGtHakhnQ05PdklVQkhLd0dvNE5md3lHVURFZi9NWjllUmxuK1NmdnI1SytZK3E0ZmQ1aGpKNTBmVnVjN2dyNlNPRXlGY0huTTRmQVY1cVhsTEExWG1PMTRCTHV4VTdYeGpxSHAzWUQ0V3FCcU5hUWxKM2F5dTRvVVNrSytVeEJkNDYzM1k2TG1mRDdHSEI2aFlHSk9ldFJjQS9uYnlZMnpIZU1UYlJ0cC9JTlJsZ1JHcXBsbTVWWExhNnkzWmZQK0EzUzFnTU1tVmVoWURkdFVZalBXcG9pNzZ0RElEQXRvVytRaHBUZ2g5VWI5RGVRbEpsL3o2eC9BZEwxc2c3KzNMWEhyQnpCRmFSR2JPOHFOYlJBTitNYyIsIm1hYyI6IjViMzllYWFhY2Y2ZjI5ODFiNWEzODljNzY1YzNkYTM3MTgxNGQ0ZmQ5MDcxMjBhNGIxYzM1YjQ3NTBiYzVlZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRkN3l1NVoxWjlFZzVvUUlwZ0g4RGc9PSIsInZhbHVlIjoicHVDam9mVUdLNkhURmIwNmdvZGRIbGxrMmtMbXZzZWZGU0V3b1oxS1pkTHUvT0dBYW5nTTNSTXExOGVqV3RLaENiQno3ZzhNK2ExaFNYSEIyRHlaNS9GTEg0V0lxQU9KZGFOUjkzOW1LVTBydUtnNGNwMEYyVGtqQnVId1RJMndIUWkvMzFLamNheWhtU3ZTOXRJSm54U1RQZ2ZabitCcThMWDI4V3psNVljUzFDeU9veHNrNTFlaFBUV1RNb2JqdStJODVmQnJEVlhzUVIvU2l4Mi9jUDVOUnNtOWFpeG9tTWVsb1REeXdJOU5FazcrZDN3ZmJwNDlwbWZ0clNZaWhna0hTNjRWYmtOeUhQRkkxMXN4M2lZeHVrWHUvRkpSc3AyaVZRdjVGTEwxZnBFYmhJaVVCdURMMG9iNmpQVDNpZ3BpK0krWDJKZTAxSzNSS09YV0dMTVZubWVMbFZJT3BIN0VFaWtJcHZLRERNUEg4aERwVmZRV2lOQVVtbStHVUhvNmZiaFBERFZqRDF1WUxuQVBnUjU1T2tEaE53MVVocDI0akE4YUJKR2NndjFMUVpxNkZ1NjVSakJHempUTFA4eHNKMkdPektoaXg1TWxLVUxWSXVIMm9qTEJvTWRXd09yRlVidDJ3VStzZVdQK0ZKN3F3NFpnNTd6N1UrS0dkc2tvL2svbktvakFhMzhwck9pcUlKZ2g0OGdEMkZDNXNVSGkraDUyZGlYNjRkbmszZHhkbnhxLzZiSVhPbEtBSmh2Y0luQlEvVGs0cDAvUmxwVFFUY2dhR0F6NjB4cE9uc3A3Nnc1TW5pMUQxM0NaK0dkajBUV0hRSEFoOXBEaCIsIm1hYyI6ImU3YmI5MjZmYTYyYjhmZDFlZjk1NmE2YjY4ZGNkNGE3NWFmZTUzZGE5ZWVkYTlmN2I4M2Y5NzcyZDc1NTllZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+