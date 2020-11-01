В Балабаново назвали сроки отключения горячей воды

В Балабаново утвержден график плановой остановки котельных на лето 2026 года. Согласно опубликованным администрацией данным, работы по профилактике и ремонту начнутся уже в мае и продлятся до сентября.

Котельная «Зеленая» прекратит работу с 25 мая по 5 июня — на 11 дней.

Далее последуют остановки следующих объектов: «Лесная» будет обесточена с 22 июня по 5 июля, «Боровская» — с 8 по 21 июня, «Московская» совместно с ЦТП 1/11/20 — с 16 по 29 июля, «Южная» вместе с ЦТП «50 лет Октября» — с 30 июля по 12 августа, «Дзержинского» — с 13 по 26 августа, а «Гагаринская» — с 6 по 15 июля.

Котельную «Коммунальная» отключат с 27 августа по 9 сентября.