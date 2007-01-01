Жителям Обнинска отключат горячую воду
В среду, 13 мая, пройдут гидравлические испытания теплосетей в Старом городе от ТЭЦ ФЭИ.
- Управляющие компании могут начать отключать горячую воду в домах, запитанных от ТЭЦ ФЭИ, уже сегодня, - предупредили коммунальщики.
Гидравлические испытания в Старом городе продлятся до 20 мая. Но при наличии технической возможности сроки ограничения горячего водоснабжения могут быть сокращены.
