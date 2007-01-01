В Обнинске прошла Эстафета Победы
На старт вышли 24 команды – 300 человек: ученики школ, студенты вузов и ссузов, сотрудники предприятий города, рассказали 8 мая в администрации города.
Перед началом соревнований спортсмены почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
Участники преодолели 11 этапов эстафеты общей дистанцией более трёх километров.
