В Обнинске прошла Эстафета Победы

На старт вышли 24 команды – 300 человек: ученики школ, студенты вузов и ссузов, сотрудники предприятий города, рассказали 8 мая в администрации города.

Перед началом соревнований спортсмены почтили память павших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».

Участники преодолели 11 этапов эстафеты общей дистанцией более трёх километров.