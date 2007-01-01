Жителей Обнинска предупредили о задержках автобусов

С 7 мая в городе поменяют схему движения на северном въезде.

Съезд в сторону Калуги будет закрыт до 30 июня, предупредили дорожники. Это может повлиять на работу общественного транспорта.

- Из‑за изменения схемы движения возможны задержки автобусов маршрутов №6, 8, 10А, 10Б и 10В, - прокомментировали в администрации города.

Для разворота в сторону Калуги водителям рекомендуется использовать светофор на 100 километре трассы.