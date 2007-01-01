Жителей Обнинска предупредили о задержках автобусов
С 7 мая в городе поменяют схему движения на северном въезде.
Съезд в сторону Калуги будет закрыт до 30 июня, предупредили дорожники. Это может повлиять на работу общественного транспорта.
- Из‑за изменения схемы движения возможны задержки автобусов маршрутов №6, 8, 10А, 10Б и 10В, - прокомментировали в администрации города.
Для разворота в сторону Калуги водителям рекомендуется использовать светофор на 100 километре трассы.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь