В Обнинске поменяют схему движения на трассе М3 «Украина»
Водителям придется ездить по-новому с 7 мая по 30 июня, сообщили в «Автодоре».
На 101 километре закроют съезд в сторону Калуги. Водителям придётся выезжать в сторону Москвы, а потом через километр разворачиваться на светофоре.
Водителей просят заранее планировать свои поездки. Из-за изменений возможны пробки.
