В Балабаново вернули горячую воду и отопление

Вечером в четверг, 16 апреля, завершились ремонтные работы на котельной «Южной», сообщили в администрации города.

Отопление и горячая вода начали возвращаться в жилые дома.

Ранее в этот день на котельной произошло короткое замыкание.

Под временное отключение попали жители улиц 50 лет Октября, Мичурина и Южной.