В Балабаново вернули горячую воду и отопление
Вечером в четверг, 16 апреля, завершились ремонтные работы на котельной «Южной», сообщили в администрации города.
Отопление и горячая вода начали возвращаться в жилые дома.
Ранее в этот день на котельной произошло короткое замыкание.
Под временное отключение попали жители улиц 50 лет Октября, Мичурина и Южной.
