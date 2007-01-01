В Балабаново отремонтируют поврежденную канализационную трубу

Проблемы возникли в районе улиц 50 лет Октября и Лесной.

- Дефект снижает проходимость сети и приводит к частичному выходу стоков на поверхность, - рассказали 16 апреля в областном водоканале. - Для решения проблемы планируется замена аварийного участка коллектора. Завтра приступаем к выполнению работ, о ходе будем информировать на своих официальных страницах.

Также от местных жителей поступают жалобы на неработающую канализационно-насосную станцию. При подъеме насосного оборудования специалисты обнаружили мусор, который не должен попадать в систему: влажные салфетки, тряпки, ветошь. На данный момент оборудование очищено, а в ближайшие дни в Балабаново будет направлена спецтехника для промывки станции от осадков и отложений.