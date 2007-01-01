+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
В Балабаново из-за аварии отключили отопление и горячую воду

Дмитрий Ивьев
16.04, 14:50
2 872
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Короткое замыкание произошло на котельной «Южная», сообщили днём в четверг, 16 апреля, в администрации города.

Без отопления остались многоквартирные дома №№ 14, 16, 18, 20, 22, 23 на улицах 50 лет Октября, № 36 на Мичурина и №№ 2А, 2Б, 2В на Южной, а также детский сад «Лесная сказка».

Без горячей воды остаются дома №№ 2А, 2Б, 2В на Южной, №№ 18, 20 по улице 50 лет Октября, № 36 на Мичурина и детский сад «Лесная сказка».

- Точные сроки восстановления работы котельной пока не сообщаются, - заявили в администрации.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
4 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Новости компаний
18+