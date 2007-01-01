В Балабаново из-за аварии отключили отопление и горячую воду

Короткое замыкание произошло на котельной «Южная», сообщили днём в четверг, 16 апреля, в администрации города.

Без отопления остались многоквартирные дома №№ 14, 16, 18, 20, 22, 23 на улицах 50 лет Октября, № 36 на Мичурина и №№ 2А, 2Б, 2В на Южной, а также детский сад «Лесная сказка».

Без горячей воды остаются дома №№ 2А, 2Б, 2В на Южной, №№ 18, 20 по улице 50 лет Октября, № 36 на Мичурина и детский сад «Лесная сказка».

- Точные сроки восстановления работы котельной пока не сообщаются, - заявили в администрации.