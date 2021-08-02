Итоги фотоконкурса «Жареное солнце»: кто выиграл билеты на мегавечеринку. Объявляем победителей

На этих выходных завершилось голосвание в нашем фотоконкурсе «Жареное солнце». И сегодня мы объявляем трех победителей.

Третье место и два билета на мегавечеринку «Дискотека 2000-х» в Лаврово-Песочне 14 августа получает kvas 43

Фото набрало 43 голоса

Второе место и тоже два билета достаются читателю trawkinan 52





За фотографию отдали свои голоса 52 человека

И первое место, а с ним 4 билета на мегавечеринку получает bolshoy 58



Фото завоевало симпатии 58 человек.

Поздравляем победителей и до новых встреч! Уже скоро мы объявим новый конкурс. Следите за новостями на нашем сайте.