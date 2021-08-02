Итоги фотоконкурса «Жареное солнце»: кто выиграл билеты на мегавечеринку. Объявляем победителей
На этих выходных завершилось голосвание в нашем фотоконкурсе «Жареное солнце». И сегодня мы объявляем трех победителей.
Третье место и два билета на мегавечеринку «Дискотека 2000-х» в Лаврово-Песочне 14 августа получает kvas 43
Фото набрало 43 голоса
Второе место и тоже два билета достаются читателю trawkinan 52
За фотографию отдали свои голоса 52 человека
И первое место, а с ним 4 билета на мегавечеринку получает bolshoy 58
Фото завоевало симпатии 58 человек.
Поздравляем победителей и до новых встреч! Уже скоро мы объявим новый конкурс. Следите за новостями на нашем сайте.
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