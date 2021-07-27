Финал фотоконкурса для всех утомленных жарой: «Жареное солнце»

Вот и подошел к концу первый этап нашего жаркого конкурса в ходе которого вы публиковали и голосовали за фотографии.

Согласно условиям конкурса, мы отобрали финалистов - те фото, за которые было отдано наибольшее количество голосов и предлагаем вам проголосовать за них. Их в связи с равенством голосов получилось в этот раз 11, а не 10.

Три победителя получат билетики на главное культурное событие этого августа – дискотеку 2000-х, которая состоится 14 августа в Лаврово-Песочне!

Голосование продлится с 27 до 31 июля.

Фотоконкурс для всех утомленных жарой: «Жареное солнце» Голосование заканчивается 31/07/2021 Спрячемся от солнца! 3 Автор: bolshoy Грязевые ванны по методу Пятачка™. В жару особенно охлаждают. 1 Автор: Jim Beam 40 Гегский водопад высотой около 70 метров. Место съёмок советского Шерлока Холмса, схватка с Мориарти. 1 Автор: Геннадич Нет сил на тату 0 Автор: bolshoy А в штате Гоа, например, наши четвероногие друзья спасаются от жары таким вот образом. 0 Автор: Jim Beam 40 А можно и не прятаться от солнца.... 1 Автор: bolshoy Рыбки тоже хотят есть 0 Автор: Геннадич Ааах! Хорошоооооооо! 0 Автор: kvas Не спасает ни вода не тень( 0 Автор: Андрей Калуга Море, Солнце, песок. 0 Автор: trawkinan Лучшее спасение от жары) 1 Автор: RK