Финал фотоконкурса для всех утомленных жарой: «Жареное солнце»
Вот и подошел к концу первый этап нашего жаркого конкурса в ходе которого вы публиковали и голосовали за фотографии.
Согласно условиям конкурса, мы отобрали финалистов - те фото, за которые было отдано наибольшее количество голосов и предлагаем вам проголосовать за них. Их в связи с равенством голосов получилось в этот раз 11, а не 10.
Три победителя получат билетики на главное культурное событие этого августа – дискотеку 2000-х, которая состоится 14 августа в Лаврово-Песочне!
Голосование продлится с 27 до 31 июля.
Фотоконкурс для всех утомленных жарой: «Жареное солнце»
Голосование заканчивается 31/07/2021
Спрячемся от солнца!
Автор: bolshoy
Грязевые ванны по методу Пятачка™. В жару особенно охлаждают.
Автор: Jim Beam 40
Гегский водопад высотой около 70 метров. Место съёмок советского Шерлока Холмса, схватка с Мориарти.
Автор: Геннадич
Нет сил на тату
Автор: bolshoy
А в штате Гоа, например, наши четвероногие друзья спасаются от жары таким вот образом.
Автор: Jim Beam 40
А можно и не прятаться от солнца....
Автор: bolshoy
Рыбки тоже хотят есть
Автор: Геннадич
Ааах! Хорошоооооооо!
Автор: kvas
Не спасает ни вода не тень(
Автор: Андрей Калуга
Море, Солнце, песок.
Автор: trawkinan
Лучшее спасение от жары)
Автор: RK
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