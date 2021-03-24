«Мицубиси Моторс Рус» сменила московский юридический адрес на калужский

Юридический адрес компании «Мицубиси Моторс Рус» стал калужским. В среду, 24 марта, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

Ранее автопроизводитель был зарегистрирован в Москве. В бюджет столицы перечислялись и налоги.

По словам Шапши, о подобном решении ему стало известно еще в декабре 2020 года.

- О решении перевести юридический адрес в Калугу представители компании рассказали, когда мы вместе ехали на ретро-поезде на открытие проекта «Калуга – Новогодняя столица России 2021», - пояснил губернатор. - Наш бюджет получит дополнительный источник доходов.

Как уточнил Шапша, за последние 5 лет «Мицубиси Моторс Рус» заплатила в московский бюджет налогов на сумму более 2,117 миллиарда рублей. Теперь подобные суммы должны поступать в бюджет Калужской области.

Напомним, в Калуге автомобили «Мицубиси» собираются на заводе «ПСМА Рус» в Росве.