400 миллиардов рублей вольют в экономику региона

В четверг, 24 сентября, Владислав Шапша принял участие в онлайн-совещании, которое провел Владимир Путин, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Губернатор отчитался перед президентом о состоянии дел в регионе, отметив, что несмотря на пандемию, обстановка и в экономике сейчас несколько стабилизировалась.

Согласно прогнозам, большой задел в экономике позволяет прогнозировать в трёхлетней перспективе устойчивый рост экономических показателей.

До 2024 года в областную экономику будет инвестировано более 400 миллиардов рублей. Запланированы 150 проектов создания и модернизации производства. Жители области дополнительно получат свыше 10 тысяч рабочих мест.

В свою очередь Владимир Путин заметил, что Калужская область находится в достаточно выгодном географическом положении, территориально близка к Москве. Это делает наш регион привлекательным для инвесторов. Эти преимущества, по словам главы государства, по максимуму использовал экс-губернатор Анатолий Артамонов.