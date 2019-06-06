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Дело на 10 млрд в шляпе: китайцы будут делать у нас паровые турбины

06.06.2019 14:16 0 64 Сергей ПЕТРОВ, фото arrko.ru
Дело на 10 млрд в шляпе: китайцы будут делать у нас паровые турбины

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума Калужская область и АО «Харбинская Электрическая Корпорация» подписали соглашение.

В рамках него в свободной экономической зоне «Калуга», которая находится в Людиново, построят завод по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт, используемых на тепловых электрических станциях. 

Китайцы совместно с другими партнерами планируют вложить в проект не менее 10 миллиардов рублей. Предприятие создаст порядка трехсот рабочих мест.

«Харбинская электрическая корпорация» – один из крупнейших в Китае производителей оборудования для электростанций. Занимается проектированием и строительством тепловых, гидро- и комбинированных электростанций. 


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Сергей ПЕТРОВ 
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