Дело на 10 млрд в шляпе: китайцы будут делать у нас паровые турбины

В четверг, 6 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума Калужская область и АО «Харбинская Электрическая Корпорация» подписали соглашение.
В рамках него в свободной экономической зоне «Калуга», которая находится в Людиново, построят завод по производству котлов, паровых турбин и турбогенераторов для энергоблоков 200, 300, 500 и 800 МВт, используемых на тепловых электрических станциях.
Китайцы совместно с другими партнерами планируют вложить в проект не менее 10 миллиардов рублей. Предприятие создаст порядка трехсот рабочих мест.
«Харбинская электрическая корпорация» – один из крупнейших в Китае производителей оборудования для электростанций. Занимается проектированием и строительством тепловых, гидро- и комбинированных электростанций.
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