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Налоговая рассказала, кто регистрируется в качестве самозанятых

26.02.2019 16:51 2 651 Дмитрий Ивьев
Налоговая рассказала, кто регистрируется в качестве самозанятых

Как мы уже рассказывали, с 1 января в Калужской и Московской областях, а также в Москве и Татарстане введен специальный налоговый режим для самозанятых. На данный момент в системе зарегистрировались 34 тысячи человек, рассказал 26 февраля замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил ЕГОРОВ на Московском цифровом форуме.

- Они «пробили» доходов на сумму в один миллиард рублей, - приводит слова чиновника «Российская газета».

По его словам, чуть больше 20% самозанятых, которые подключились к приложению «Мой налог», в качестве основного вида деятельности указали перевозку пассажиров. На граждан, сдающих квартиры, приходится 7,1%. Вкладку «Консультирование» выбрали 5,3%, «Репетиторство» - 4,5%. Доля программистов и специалистов по маркетингу и рекламе составила по 2,2% соответственно. Все остальные самозанятые (более 58%) не стали указывать конкретную сферу деятельности, выбрав вкладку «Прочее».

Средний возврат зарегистрировавшихся самозанятых - 36 лет. Большинство (85%) ранее не имели статуса индивидуальных предпринимателей.

- Мы ожидали, что к нам массово будут переходить действующие индивидуальные предприниматели, но пока этого не произошло, - отметил Егоров. - В основном, те, кто подключаются к приложению, это вновь зарегистрировавшиеся самозанятые.

Напомним, воспользоваться этим налоговым режимом могут граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно, без посредников, и чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год. Платить налог они могут без всякой отчетности по ставке 4% (для работающих с физлицами) и 6% (для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями).

В Калужской области, напомним, за первый год действия налогового режима планируется собрать в бюджет около 20 миллионов рублей.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу введения этого налога? Пишите в комментариях!


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: налоги экономика статистика
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