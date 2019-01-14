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Вышли из тени: 150 калужан уже зарегистрировались как самозанятые

14.01.2019 14:54 9 2556 Елена Французова, фото из архива www.kp40.ru
Вышли из тени: 150 калужан уже зарегистрировались как самозанятые

В первые дни Нового года 150 самозанятых калужан решили стать законопослушными налогоплательщиками. Об этом в понедельник, 14 января, сообщили на координационном совещании в областном правительстве.

-  Порядка 150 человек добровольно, самостоятельно зарегистрировались, - рассказали главе региона Анатолию АРТАМОНОВУ в налоговой службе. – Первые два месяца мы находимся в режиме наблюдения, чтобы посмотреть насколько удобно и эффективно используется данное приложение, как сама регистрация проходит. 

Как оказалось, уже сейчас агрегаторы такси легализуют своих работников. Особое внимание будет уделяться всевозможным сайтам, которые оказывают различные услуги гражданам. Прорабатывается вопрос взаимодействия с агентствами недвижимости, чтобы выявить калужан, которые сдают квартиры. 

По словам налоговиков, появилась информация что несколько работодателей пытались перевести своих работников на этот налоговый режим. Но для этого в течение двух лет работник должен был быть неоформленным. 

- Такой манёвр является незаконным, - подчеркнули в налоговой.
- Я прошу внимательно отслеживать, иначе мы получим довольно приличную дыру в бюджете, - ответил на это Анатолий Артамонов. 

Как мы уже писали, с 1 января в Калужской области ввели экспериментальный налог для самозанятых. Теперь те калужане, которые работают сами на себя и не имеют наёмных рабочих, могут легализоваться, уплачивая всего 4% налогов, если оказывают услуги частнику и 6% - если юрлицу


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Авторы
Елена Французова 
фото из архива www.kp40.ru
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