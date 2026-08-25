Калужская область вышла на второе место в стране по продуктивности молочного животноводства
Калужская область вошла в число главных молочных регионов страны: по суточной продуктивности животноводства она занимает второе место в России и первое — в Центральном федеральном округе. Как сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов, от одной коровы в регионе в среднем получают 30,7 кг молока в сутки.
Особенно высокие показатели демонстрируют отдельные округа. В пятёрку лидеров по суточным надоям на одну корову вошли:
- Хвастовичский — 36,9 кг;
- Ферзиковский — 35,6 кг;
- Медынский — 34,8 кг;
- Козельский — 33,9 кг;
- Тарусский — 33,2 кг.
В целом в Калужской области насчитывается свыше 56 тысяч молочных коров. С начала года они произвели 395,5 тыс. тонн молока — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По объёму суточного валового производства молока лидируют:
- Ферзиковский округ — 389 тонн;
- Медынский — 243,3 тонны;
- Перемышльский — 231,1 тонны;
- Козельский — 106,5 тонн;
- Хвастовичский — 105,3 тонны.
Александр Ефремов отметил, что таких результатов удаётся добиваться за счёт системной работы: внимания к генетике и кормовой базе, хороших условий содержания животных и, конечно, труда опытных животноводов. Регион продолжает двигаться к цели — производить 1 миллион тонн молока в год.
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