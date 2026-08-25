Калужская область вышла на второе место в стране по продуктивности молочного животноводства

Калужская область вошла в число главных молочных регионов страны: по суточной продуктивности животноводства она занимает второе место в России и первое — в Центральном федеральном округе. Как сообщил заместитель губернатора Александр Ефремов, от одной коровы в регионе в среднем получают 30,7 кг молока в сутки.

Особенно высокие показатели демонстрируют отдельные округа. В пятёрку лидеров по суточным надоям на одну корову вошли:

Хвастовичский — 36,9 кг;

Ферзиковский — 35,6 кг;

Медынский — 34,8 кг;

Козельский — 33,9 кг;

Тарусский — 33,2 кг.

В целом в Калужской области насчитывается свыше 56 тысяч молочных коров. С начала года они произвели 395,5 тыс. тонн молока — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По объёму суточного валового производства молока лидируют:

Ферзиковский округ — 389 тонн;

Медынский — 243,3 тонны;

Перемышльский — 231,1 тонны;

Козельский — 106,5 тонн;

Хвастовичский — 105,3 тонны.

Александр Ефремов отметил, что таких результатов удаётся добиваться за счёт системной работы: внимания к генетике и кормовой базе, хороших условий содержания животных и, конечно, труда опытных животноводов. Регион продолжает двигаться к цели — производить 1 миллион тонн молока в год.